قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا تضم 5 دول أوروبية

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 153.9 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 153.958.048، وإجمالي الوفيات 3.223.500.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ578407 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.510.922.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ411588 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 14.856.888.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 222408، وإجمالي إصابات 20.282.833.

وتأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ217740، وإجمالي إصابات 2.352.964

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127803، وإجمالي إصابات 4.439.489.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 121738 وإجمالي إصابات 4.059.821.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 109670، وإجمالي إصابات 4.784.497.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 105548 وإجمالي إصابات 5.741.537

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 83711، وإجمالي إصابات 3.450.663.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 78399، وإجمالي إصابات 3.544.945.

المصدر: نوفوستي