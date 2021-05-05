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بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. الضابط الأمريكي ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة

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بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. الضابط الأمريكي ديريك تشوفين يطلب محاكمة جديدة
Reuters /FW1F/Grant McCool
الضابط الأمريكي ديريك تشوفين
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أظهرت وثائق محكمة أمريكية أن ديريك تشوفين، الضابط السابق بشرطة مدينة منيابوليس الأمريكية، طلب يوم الثلاثاء من قاض بالمدينة محاكمة جديدة.

ويأتي طلب تشوفين بعد أسبوعين من إدانته بثلاث تهم بالقتل في واقعة مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من ذوي الأصول الإفريقية.

ومثلت إدانة تشوفين علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأعراق، واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، رحبت بحكم الإدانة الذي صدر في قضية مقتل فلويد، قائلة إن "أي نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة".

المصدر: "رويترز"

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