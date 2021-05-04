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إعلام عبري: مسؤول أمني إسرائيلي قام بزيارة سرية إلى عمان التقى خلالها مسؤولين أردنيين

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إعلام عبري: مسؤول أمني إسرائيلي قام بزيارة سرية إلى عمان التقى خلالها مسؤولين أردنيين
Reuters Muhammad Hamed
العلم الأردني في العاصمة عمان
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أفاد موقع "كان" العبري بأن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا قام بزيارة سرية إلى الأردن هذا الأسبوع، التقى خلالها مسؤولين أردنيين وحضر مأدبة عشاء تقليدية.

وأوضح الموقع أن "المسؤول الإسرائيلي سافر إلى الأردن على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ومكث في المملكة لبضع ساعات وحضر مأدبة عشاء تقليدية ثم عاد إلى إسرائيل".

وأضاف أن هذه الزيارة تعد واحدة من أولى الزيارات لمسؤول إسرائيلي رفيع إلى المملكة منذ الأزمة بين إسرائيل والأردن، والتي حدثت عندما ألغيت زيارة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله إلى الحرم القدسي الشريف.

 

المصدر: "كان" 

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