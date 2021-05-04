تركيا: الإعلان عن إجراءات جديدة خلال حظر التجول.. منها منع بيع الكحول!

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بالتسوق خلال أيام حظر التجول التام المفروض في عموم الولايات التركية، والذي يستمر حتى 17 مايو الجاري.

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وأصدرت الوزارة تعميما جديدا، يحدد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحظر التجول المطبق أثناء عملية الإغلاق الكامل، والمقرر دخوله قيد التنفيذ اعتبارا من 7 مايو، وينص على:

- منع بيع أي منتجات في الأسواق غير تلك التي تغطي الاحتياجات الأساسية الإلزامية للمواطنين.

- إغلاق جميع المؤسسات التجارية وأماكن العمل أو المكاتب، باستثناء الأماكن التي تباع فيها المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومنتجات التنظيف وأماكن العمل، ضمن نطاق الإعفاء من أجل عدم تعطيل سلاسل الإنتاج والتصنيع والإمداد والخدمات اللوجستية.

- التذكير بأن الأسواق والمخابز والجزارين ومحلات البقالة والخضروات والفواكه المجففة ومحلات الحلويات يمكن أن تعمل بين الساعة 10.00 و17.00 خلال فترة الإغلاق.

- ستبقى مراكز التسوق والمتاجر الكبرى مغلقة أيام الأحد، وستقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

- السماح فقط ببيع علف الحيوانات والأغذية ومستحضرات التجميل (باستثناء مواد العطور والماكياج) في الأسواق، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الأساسية ومنتجات التنظيف (في المتاجر ومحلات السوبر ماركت).

- التأكيد على القيود المفروضة على بيع المنتجات الكحولية التي تم فرضها سابقا (منع بيع المشروبات الكحولية خلال الحظر بشكل كامل)، بالإضافة إلى منع بيع السلع الإلكترونية، والألعاب، والقرطاسية، والملابس والإكسسوارات، والمنسوجات المنزلية، وإكسسوارات السيارات، ولوازم الحدائق، والأجهزة، والأواني الزجاجية، إلخ.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة التركية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتهيئة البلاد للموسم السياحي الجديد، المنتظر انطلاقه بعد عيد الفطر في شهر مايو الجاري.

المصدر: وكالة أنباء تركيا