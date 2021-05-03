المكسيك تسجل 1027 إصابة جديدة بكورونا و112 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الاثنين، 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و349900، والوفيات إلى 217345.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.

وتلقت البلاد حوالي 22.6 مليون جرعة لقاح، وأعطت ما يقرب من 17 مليون جرعة، غطت أكثر من 12 مليون شخص، حصل بعضهم على جرعتين، ويبقى هذا رقما صغيرا بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه 126 مليون نسمة.

المصدر: وكالات