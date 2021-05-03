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فرنسا.. ارتفاع أعداد مرضى العناية الفائقة لليوم الثاني على التوالي

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فرنسا.. ارتفاع أعداد مرضى العناية الفائقة لليوم الثاني على التوالي
Reuters
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قالت السلطات الصحية الفرنسية إن عدد الأشخاص الذين عولجوا في وحدات العناية المركزة في البلاد من فيروس كورونا المستجد ارتفع بمقدار 45 شخصا ليصل إلى 5630 شخصا.

وهذه زيادة لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أرقام المرضى بوحدات العناية المركزة لخمسة أيام متتالية.

كما أعلنت السلطات الفرنسية عن وفاة 311 شخصا في المستشفيات بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الوفيات بالمستشفيات إلى 78877.

ويصادف اليوم الاثنين الخطوة الأولى لرفع الإجراءات التقييدية في فرنسا والمتعلقة بحرية التنقل بين المدن، بعدما كان التنقل محصورا في قطر 10 كيلومترات، أما الخطوة التالية فستكون يوم 19 مايو الجاري، حيث سيتم تأخير حظر التجوال ساعتين، أي التاسعة مساء بدل السابعة، وفتح متاجر المواد غير الأساسية.

المصدر: "رويترز"

 

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