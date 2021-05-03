وزير التجارة التركي: نريد تحسين علاقاتنا الاقتصادية مع مصر

أكد وزير التجارة التركي، محمد موش، اليوم الاثنين، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، أن بلاده "تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر".

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وقال محمد موش: "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة"، حيث أنه بالرغم من الخلافات السياسية، لفتت تركيا إلى أن مصر لا تزال أكبر شريك تجاري إفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيجري مزيدا من المحادثات مع نظيره المصري، سامح شكري، تتضمن احتمال تعيين سفراء بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة، إذ تستعد أنقرة لإرسال وفد برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة متوترة منذ عام 2013 حين أطاح الجيش المصري برئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كان مقربا من تركيا، في ما وصفته أنقرة بانقلاب عسكري.

المصدر: "رويترز"