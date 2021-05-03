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دولة جديدة تغلق حدودها أمام القادمين من الهند

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دولة جديدة تغلق حدودها أمام القادمين من الهند
Reuters
الهند
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قال وزير الصحة التايواني، تشن شيه تشونغ، إن بلاده ستغلق أبوابها أمام دخول من زاروا الهند خلال الـ 24 يوما السابقة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء، بسبب الأزمة الصحية الراهنة في الهند.

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وأوضح تشن، اليوم الاثنين، أن جميع من زاروا الهند خلال الأربعة عشر يوما السابقة سيمنعون من دخول تايوان، باستثناء مواطني الجزيرة، على أن يبدأ سريان ذلك من منتصف هذه الليلة، لمنع انتقال الفيروس الهندي إلى البلاد.

لكن سيكون على التايوانيين العائدين من الهند البقاء 14 يوما في منشآت حجر صحي.

ووصلت السلالة الهندية من الفيروس إلى 17 دولة على الأقل، من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران، مما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند.

واقترب إجمالي الإصابات في الهند من 20 مليونا، اليوم الاثنين، بعد تسجيل البلاد أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة لليوم الثاني عشر على التوالي.

المصدر: رويترز

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