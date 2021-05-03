الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن جميع المصابين قدموا من الخارج.

وأوضحت أن "عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولا من 16 في اليوم السابق". ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: "رويترز"