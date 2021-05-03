إصابة طفلة في إطلاق نار في واشنطن

أسفر حادث إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم السبت الماضي، عن إصابة طفلة عمرها 7 سنوات.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الحادث وقع شمال شرق المدينة حيث أصيبت الطفلة في صدرها ونقلت إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، بينما ذكرت والدتها أن الرصاصة لم تصب أعضاء حيوية في جسمها.

Paradise at Parkside https://t.co/bqG6FcRsmR — Darcy Spencer (@darcyspencer) May 2, 2021

وأكدت الشرطة أن عناصرها يواصلون عمليات البحث عن منفذي إطلاق النار لكنه لم يتم حتى الآن احتجاز أي شخص على خلفية الجريمة.

وذكرت "واشنطن بوست" في هذا السياق أن الحادث وقع في الوقت الذي تحاول فيه أجهزة الأمن خفض عدد جرائم القتل والذي يرتفع للعام الرابع على التوالي.

ومنذ بداية هذا العام سجل في واشنطن 64 ضحية جراء عمليات قتل، وهذا المستوى أعلى بنسبة 36% مقارنة مع الفترة ذاتها في 2020.

المصدر: "واشنطن بوست" + وكالات