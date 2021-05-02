"لحظة لن أنساها".. بايدن يستذكر مقتل أسامة بن لادن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إن ليلة مداهمة القوات الأمريكية لمعقل زعيم تنظيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن، قبل 10 سنوات، "لحظة لا تنسى".

وأضاف في بيان للبيت الأبيض، في الذكرى العاشرة للإغارة على موقع اختباء بن لادن: "أريد أن أتقدم بالشكر الدائم لأفراد الخدمة الذين نفذوا الغارة... وموظفي الخدمة العامة في جميع أنحاء البلاد، والحكومة التي جعلت مهمتنا ناجحة قبل عشر سنوات".

ووصف بايدن، الذي انضم إلى الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في غرفة العمليات لمتابعة الغارة، هذه الليلة بأنها "لحظة لن أنساها أبدا".

وتابع بايدن: "تتبعنا بن لادن إلى أبواب الجحيم، ونلنا منه. لقد أوفينا بوعدنا لجميع الذين فقدوا أحباءهم في 11 سبتمبر. إننا لن ننسى أبدا أولئك الذين فقدناهم، والولايات المتحدة لن تتراجع أبدا عن التزامها بمنع هجوم آخر على وطننا".

يذكر أنه في مطلع مايو الجاري، بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو رسميا عملية سحب القوات المتواجدة في أفغانستان، إيذانا بإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات