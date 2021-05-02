بريطانيا تسجل 1671 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 1671 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2381، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4420201.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في بريطانيا يوم 29 أبريل 2445 حالة، وفي 30 أبريل 2381، وفي 1 مايو 1907 حالات.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127538 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل مؤشر الوفيات الجديدة في المملكة المتحدة يوم 29 أبريل 22 حالة، وفي 30 أبريل 15، وفي 1 مايو 7 حالات.

لكن من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.505 مليون شخص، بينهم أكثر من 15.329 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT