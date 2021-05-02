تركيا تعلن اعتقال قيادي أجنبي في "داعش" كان على صلة بالبغدادي

أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن أجهزة الأمن في البلاد ألقت القبض على مواطن أجنبي يعتقد أنه كان على صلة بزعيم تنظيم "داعش" الراحل، أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الأحد عن مصادر أمنية تركية تأكيدها أن عناصر جهاز الاستخبارات التركي نفذت عملية للكشف والقبض على عدة أشخاص مشتبه فيهم بأنهم مرتبطون بـ"داعش" وشاركوا في الصراع المسلح إلى جانب هذا التنظيم في مناطق القتال.

وأوضحت المصادر أن عناصر الاستخبارات خلال العملية التي نفذت في منطقة أتاشهير بالشق الآسيوي من إسطنبول، الأربعاء الماضي، تمكنت من إلقاء القبض على المواطن الأجنبي المذكور، الذي لم يتم الكشف عن اسمه الكامل.

وتبين، حسب "الأناضول"، أن هذا الشخص تواجد في مناطق القتال عام 2014، حيث كان يقدم تدريبات عسكرية داخل "داعش"، وتولى مهمات قيادية في التنظيم، وتحرك مع ما يسمون بـ"أمراء" رفيعي المستوى داخل هيئة اتخاذ القرار فيه.

وذكرت المصادر أن التحريات كشفت أن هذا الشخص لعب دورا في عبور البغدادي إلى مناطق آمنة في سوريا، قبل القضاء عليه خلال عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب عام 2019، لافتة إلى أن هذا الشخص كان على تواصل مستمر مع عناصر لـ"داعش" في مناطق القتال.

المصدر: الأناضول