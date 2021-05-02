قتلى وجرحى جراء حريق في عشرات صهاريج الوقود في العاصمة الأفغانية (فيديو + صور)

اندلع حريق هائل ليلة أمس السبت إلى الأحد، في عشرات صهاريج الوقود على الطرف الشمالي للعاصمة الأفغانية كابل، أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين، بحسب محطة "1TVNewsAF".

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وقال طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن المحققين أخذوا فورا يمشطون الصهاريج التي كانت تحت الأنقاض المحترقة، ومحطة الوقود التي اشتعلت فيها النيران، التي أضاءت المنطقة.

تصویرهای ویدیویی اختصاصی تلویزیون (1) از آتش سوزی شب گذشته در شمال کابل، گفته می‌شود در این آتش‌سوزی، افزون بر خسارت‌های مالی هنگفت، ده تن نیز کشته شده‌است. pic.twitter.com/0n1EKqQTP1 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 2, 2021

وأشار عريان إلى أن الحريق بدأ عندما أندلعت شرارة النيران في ناقلة وقود، وسرعان ما غمرت ناقلات النفط القريبة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب العملاقة وأعمدة الدخان في سماء الليل، حيث اندلعت النيران في الطرف الشمالي للمدينة في عدة منازل ومحطة وقود قريبة، ودمرت عدة مبان، وانقطعت الكهرباء عن معظم أنحاء كابل، التي عادة ما تكون متقطعة الكهرباء.

تصویرهایی از آتش‌سوزی در یک تانک تیل در مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل. pic.twitter.com/KLcT6lCgwO — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 1, 2021

في حين أغلق سائقو الشاحنات، اليوم الأحد، الطريق المؤدي إلى المنطقة مطالبين الحكومة بتعويضات.

گزارش اختصاصی تصویری تلویزیون(1) از خسارت‌های به جامانده از حادثه آتش‌سوزی شب گذشته در ناحیه هفدهم شهر کابل pic.twitter.com/UjtrqiZGHM — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 2, 2021

Update - "Dozens" of fuel tankers were burnt in tonight's major fire in Karez-e Mir area in Shakardara district, Kabul province, the Interior Ministry's spokesman Tariq Arian says.



He says 10 people were injured.



He says fire first broke out at a fuel tanker. pic.twitter.com/OdBhiu4k9h — TOLOnews (@TOLOnews) May 1, 2021

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يعرف على الفور ما إذا كان الحريق عرضيا أم متعمدا، وجاء ذلك مع بداية الانسحاب النهائي الرسمي للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مما ينهي أطول حرب أمريكية، إذ سيكون جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 2500 إلى 3500 وحوالي 7000 من القوات المتحالفة مع الناتو خارج أفغانستان على أبعد تقدير بحلول 11 سبتمبر المقبل، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "1TVNewsAF" + "the hour"