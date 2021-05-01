انبثاق النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس

انبثقت من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بمدينة القدس، اليوم السبت، النار المقدسة، بمعجزة ينتظرها كل عام ملايين المسيحيين في كافة أنحاء العالم.

وبعد منع المصلين تماما من حضور مراسم حفل انبثاق النار المقدسة في العام الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، قررت السلطات الإسرائيلية في هذا العام تخفيف القيود وسمحت للزائرين الذين لديهم شهادات التطعيم أو نتائج فحص كورونا السلبية بدخول كنيسة القيامة.

وحضر مراسم انبثاق النار المقدسة هذا العام نحو 2.5 ألف شخص، أي نحو ربع عدد الحاضرين في سنوات ما قبل الجائحة.

وكان بين المشاركين في المراسم السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، الذي سيسلم مصباحا (شعلة) مع النار المقدسة إلى وفد من "صندوق الرسول أندراوس أول المدعوين" الذي سينقله إلى روسيا.

وإجمالا، سمحت السلطات الإسرائيلية لـ11 دولة أجنبية بإرسال طائرات لنقل شعلة من النار المقدسة إلى أراضيها، وهي بالإضافة إلى روسيا كل من بيلاروس وبلغاريا واليونان وجورجيا وكازاخستان وقبرص ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا.

ونشر نحو ألف شرطي في القدس القديمة لضمان أمن وسلامة الزائرين، في ظل حادث التدافع المأساوي الذي خلف 45 قتيلا مساء الخميس الماضي خلال حفل ديني يهودي في جبل الجرمق.

المصدر: إنترفاكس