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زلزال قوي يضرب سواحل اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية

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زلزال قوي يضرب سواحل اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية
Reuters
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أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة هز شمال اليابان، وحذرت من احتمال حدوث انهيارات أرضية في التلال الشمالية الشرقية.

ووقع الزلزال بالقرب من ساحل مقاطعة مياجي بشمال طوكيو، في منطقة ليست بعيدة عن محطة فوكوشيما النووية المدمرة، حيث كانت شركة طوكيو "إليكتريك"، التي تمتلك المحطة تجري فحوصا.

ولم تصدر وكالة الأرصاد اليابانية أي تحذير من إمكانية حدوث تسونامي.

المصدر: رويترز

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