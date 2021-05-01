كولومبيا.. إصابة أكثر من 200 شرطي في اشتباكات مع المحتجين

أعلنت الشرطة الكولومبية عن إصابة ما لا يقل عن 209 من أفرادها خلال اليومين الأخيرين في الاشتباكات مع المحتجين على الإصلاح الضريبي المقترح من قبل الحكومة.

وأشارت الشرطة يوم الجمعة إلى أن 209 من أفرادها أصيبوا بجروح منذ 28 أبريل، بمن فيهم 71 في العاصمة بوغوتا، و68 في كالي، ثالث أكبر المدن الكولومبية.

En Medellín se reportan disturbios y actos de vandalismo en medio del Paro Nacional. Hay enfrentamientos entre la el Esmad y los manifestantes.

Video: Denuncias Antioquia.https://t.co/MbNTrW1seepic.twitter.com/b0coTlaG39 — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) April 28, 2021

وقامت الشرطة بتوقيف 185 شخصا أثناء الاحتجاجات، بينهم مواطنون أجانب وقاصرون.

Ante tanto reporte adverso, el foco centrado en actos vandálicos, excandidatos a la Alcaldía promoviendo la "retoma" como sea y autodenominados líderes de opinión pidiendo a la "gente de bien" salir a recuperar la ciudad, les comparto este video de la manifestación pacífica. pic.twitter.com/Ff5aNHIhqx — Jamir Mina (@jamir_mina) May 1, 2021

ونشرت السلطات الكولومبية تعزيزات أمنية في مدينة كالي بجنوب غربي البلاد، حيث دارت أعنف المواجهات، وأسفرت عن سقوط قتيل واحد، حسب معطيات السلطات المحلية.

يذكر أن الاحتجاجات في كولومبيا انطلقت في 28 أبريل، إضافة إلى الإضراب العام الذي أعلنته النقابات.

وحظرت المحكمة إجراء فعاليات جماهيرية في الشارع بسبب الوضع الوبائي المتدهور في البلاد، لكن منظمي الاحتجاجات تجاهلوا التحذيرات.

ويحتج آلاف الكولومبيين على إصلاح ضريبي، تسعى الحكومة من خلاله زيادة واردات الميزانية بحوالي 6.8 مليار دولار أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يقضي بتوسيع جني ضريبة فائض القيمة وتوسيع القاعدة الضريبية، وفرض ضرائب إضافية، منها ضريبة 10% على مداخيل تزيد عن 660 دولارا في الشهر، اعتبارا من عام 2022.

المصدر: وكالات