بلينكن يعتزم بحث مشروع "السيل الشمالي 2" مع نظيره الألماني

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مناقشة مشروع "السيل الشمالي 2" مع نظيره الألماني هايكو ماس، في الأسبوع القادم.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، اليوم السبت: "أتوقع أن وزير الخارجية ماس سيكون هناك وأعتقد أننا سنلتقي بالصيغة الثنائية​​​. مشروع السيل الشمالي 2 يبقى مشكلة... وسنواصل شرح موقفنا إزاء هذا المشروع للألمان وتكرير أنه يجب وقفه".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيتوجه يوم الأحد إلى المملكة المتحدة، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في أوائل الأسبوع المقبل، وسيعقد أيضا عددا من المحادثات الثنائية.

و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: وكالات