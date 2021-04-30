الكرملين: بوتين مستعد لأداء دور الوسيط بين قيرغيزستان وطاجيكستان

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد للاضطلاع بدور الوسيط لتسوية الخلاف الحدودي بين قيرغيزستان وطاجيكستان.

ورحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، بإقامة اتصال بين طرفي الخلاف الحدودي على مستوى وزيري الخارجية، وبتوصل الدولتين إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، مبديا أمل موسكو في أن تكون هذه الهدنة مستدامة، بما لا يتيح تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب التطورات عند الحدود بين قيرغيزستان (قيرغيزيا) وطاجيكستان، قائلا: "نظرا لشراكتنا ضمن صيغ مختلفة، منها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن الرئيس بوتين يظل بطبيعة الحال مستعدا دائما لأداء دور الوسيط في تسوية المسائل الحادة التي قد تبرز بين الدول الأعضاء، وكان قد أظهر ذلك مرارا بشكل فعال".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اندلاع اشتباكات في البداية بين المدنيين، ثم بين العسكريين في جانبي الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة أكثر من 150 آخرين من كلا الطرفين.

المصدر: تاس