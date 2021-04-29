عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وقالت متحدث باسم خدمة الإنقاذ إن 28 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر تعتبر "كارثة فادحة".

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

עשרות פצועים קשה pic.twitter.com/iWXwqCk0at — שחר גליק (@glick_sh) April 29, 2021

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية