المكسيك تسجل 529 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الخميس، تسجيلها 3990 إصابة و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3990، مقابل 3818 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2340934 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 529 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 371 الأربعاء، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 216447 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وأظهرت إحصائية منفصلة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الحصيلة الرسمية.

المصدر: "رويترز" + وكالات