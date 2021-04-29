موسكو ردا على تصريح ظريف المسرب: نعتمد على موقف طهران الرسمي

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعتمد في علاقاتها مع إيران على المواقف الرسمية التي تطرحها طهران، في معرض تعليقها على التسجيل الصوتي المسرب من وزير خارجية هذا البلد محمد جواد ظريف.

- موسكو: تسريب تسجيل ظريف يضر بجهود استئناف الاتفاق النووي

- موسكو تعليقا على تسجيل ظريف المسرب: نحن مهتمون بوجود إيران قوية ولا نتاجر بمصالحنا

- موسكو: لولا الدعم الروسي الحاسم لما أبرم الاتفاق النووي مع إيران

- موسكو تعليقا على تسجيل ظريف المسرب: نعرف جيدا الذين يسعون للتلاعب بالعلاقات الروسية-الإيرانية

يتبع..