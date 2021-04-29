الكرملين: زيادة مخاطر نشوب نزاعات حول روسيا أمر مقلق والتوتر في دونباس لا يزال فوق الطبيعي

أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها إزاء زيادة مخاطر اندلاع نزاعات مسلحة قرب حدود البلاد، وحذرت خاصة من خطورة التصعيد الحالي في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حوار مع القناة الأولى الروسية بأن هناك "نزعة لزيادة المخاطر المتراكمة لاندلاع نزاعات حول روسيا، وهذا أمر مثير للقلق".

وحذر بيسكوف من أن مستوى التوتر الحالي في دونباس لا يزال فوق الطبيعي، معربا عن أمل موسكو في عدم تجدد الأعمال القتالية بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز أي تقدم في التحضيرات لعقد قمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفا أن الكرملين لا يزال على تواصل دائم مع مكتب زيلينسكي لكن كييف لم تقدم بعد أي اقتراحات محددة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين مجددا استعداد بوتين للقاء زيلينسكي بهدف مناقشة العلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا.

يتبع..