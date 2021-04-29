 
مباشر

براغ: نسعى لعلاقات مفيدة ومبنية على الاحترام المتبادل مع روسيا

أخبار العالم

براغ: نسعى لعلاقات مفيدة ومبنية على الاحترام المتبادل مع روسيا
Sputnik
براغ، التشيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qaq9

صرح وزير الخارجية التشيكي، ياكوب كولغانيك، أن بلاده تسعى لإقامة العلاقات المفيدة للطرفين والمؤسسة على الاحترام المتبادل مع روسيا، وهي لا تهتم بالتصعيد.

إقرأ المزيد
لافروف يصف تصريحات المسؤولين التشيك حول انفجارات فربيتيتسي بأنها
لافروف يصف تصريحات المسؤولين التشيك حول انفجارات فربيتيتسي بأنها "انفصام في الشخصية"

وقال في حديثه لصحيفة "برافدا" السلوفاكية، اليوم الخميس: إننا لا نهتم بتصعيد العلاقات. تعتبر روسيا لاعبا أوروبيا هاما وستبقى هكذا لاحقا. وهناك مجالات توجد لنا فيها مصالح متناقضة. كما هناك مجالات أخرى نرى فيها قضايا معينة بشكل متساو ونحتاج إلى البحث عن حلول مشتركة".

وأشار إلى أن جمهورية التشيك تؤيد "التسوية البراغماتية للعلاقات" مع روسيا.

وأضاف: "تدخل العلاقات الروسية التشيكية مرحلة صعبة، لكنني أثق بأنه ستكون هناك بمرور الوقت إمكانية لتسويتها، لكي تكون مفيدة للطرفين. ويتطلب ذلك احتراما متبادلا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا