روسيا تعلن عن "مشاورات مفيدة جدا" بشأن الاتفاق النووي مع المبعوث الأمريكي الخاصة بإيران

أشادت موسكو بنتائج الاجتماع الجديد الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا بين مسؤولين روس وأمريكيين بشأن جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية فيئ فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر": "اجتمعنا مجددا مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي مع فريقينا، وأجرينا مشاورات مفصلة ومفيدة جدا حول المواضيع الأساسية قيد النظر في المفاوضات المتواصلة في فيينا بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل".

Met again with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley together with our teams. We had a detailed and very useful discussion on major topics which are under consideration in the course of on-going talks in Vienna on full restoration of the #JCPOA. pic.twitter.com/4WAjaA8UzR — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 29, 2021

وأشار أوليانوف أمس للصحفيين إلى أن هناك " "كل الدواعي للتفاؤل الحذر" إزاء المفاوضات الجارية، لافتا إلى أن الأمور تتطور بطريقة قد تتيح قريبا حذف كلمة "الحذر" من هذه العبارة.

وانطلقت في فيينا أوائل الشهر الجاري مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وتتركز المفاوضات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: RT