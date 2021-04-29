الشرطة الألمانية: القبض على امرأة بشبهة قتل 4 أشخاص في مستشفى

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، إن امرأة تبلغ من العمر 51 عاما احتجزت للاشتباه في قتلها أربعة أشخاص في مستشفى بمدينة بوتسدام بشرق البلاد، حيث كانت تعمل هناك.

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واستدعي الضباط إلى عيادة أوبرلين قبل الساعة 9 مساء بقليل، وقالت شرطة ولاية براندنبورغ، يوم الأربعاء، إنه عثر على الضحايا وشخص خامس مصاب بجروح خطيرة في غرف المرضى.

وقال المتحدث باسم الشرطة، تورستن هيربست، لوكالة "أسوشيتد برس" إن "الضحايا بدت عليهم علامات عنف خارجي كبيرة".

ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات القتل، لكنها قالت إن المرأة المحتجزة "مشتبه بها على وجه السرعة" في عملية القتل.

وذكرت صحيفة "بوتسدامر نويست ناخريختن" المحلية أن الضحايا كانوا من سكان منزل توسنيلدا فون سالديرن، الذي يعتني بالأشخاص ذوي الإعاقات الخطيرة.

وتقع مدينة بوتسدام على الطرف الجنوبي الغربي من العاصمة الألمانية برلين.

المصدر: "أسوشيتد برس"