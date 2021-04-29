روسيا توصل مساعدات إنسانية إلى الهند

أرسلت روسيا شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الهند التي تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق غير مسبوق في أراضيها.

وتم نقل الشحنة التي تضم أدوية ومنتجات ومعدات طبية يزيد وزنها الإجمالي على 22 طنا إلى العاصمة الهندية نيودلهي على متن طائرتي شحن من طراز "إيل-76" تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية.

وتم إرسال هذه المساعدات ضمن جهود محاربة تفشي الفيروس التاجي المستجد، وفقا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

المصدر: RT