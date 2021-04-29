الصين تقر قانونا بخصوص الإسراف في الطعام

وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس، على قانون لمكافحة الإسراف في استخدام الطعام.

وتم اعتماد القانون بعد تصويت في جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن التحدي المستمر الذي تواجهه الحكومة في الصين هو السؤال عن كيفية إطعام العدد الهائل من السكان. إذ تشارك السلطات حاليا في مكافحة الاستخدام المسرف للمنتجات الغذائية الذي وصل إلى نطاق واسع.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد صرح سابقا بأن "ظاهرة هدر الطعام مرعبة ومقلقة"، وأمر بتعزيز الاعتدال في الطعام بين السكان. وحث الشعب على "تنمية الشعور بالخجل من تبديد الطعام، والاعتزاز بالادخار".

كما أطلقت الصين حملة "الصحن النظيف"، التي انضم إليها ملايين الأشخاص. على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك المستخدمون الصور أو مقاطع الفيديو للأطباق الفارغة بعد الأكل، تأكيد على أن كل الطعام......................................................... قد تم تناوله.

china making the clean plate club into law https://t.co/Ek6hMjcciL — cay☆〜( ◠‿◠ )◉ (@solardivulger) August 14, 2020

Bravo China 🇨🇳!

China launches «clean plate” campaign to fight food waste.

President Xi Jinping calls the amount of food wasted “shocking and distressing”.https://t.co/JsmUtt1ewF — Erik Solheim (@ErikSolheim) August 15, 2020

المصدر: نوفوستي