خفر السواحل التركي ينقذ 11 مهاجرا أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذ خفر السواحل التركي 11 طالب لجوء دفعتهم السلطات اليونانية نحو المياه الإقليمية التركية قبالة ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" إن فرقا تابعة لخفر السواحل تلقت بلاغا بوجود مجموعة على متن طوق نجاة بلاستيكي قبالة قضاء بودروم في موغلا.

وأوضحت المصادر أن الفرق أنقذت 11 أجنبيا كانوا على متن طوق النجاة وتبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم للمياه التركية، كما قامت الفرق التركية بتسليم طالبي اللجوء لمديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: "الأناضول"