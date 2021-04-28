رئيسة مولدوفا تدعو لانتخابات مبكرة في يوليو المقبل

ألغت المحكمة الدستورية في مولدوفا حالة الطوارئ التي فرضت لمكافحة جائحة كورونا، ما مكن الرئيسة مايا ساندو من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في يوليو المقبل.

وقالت ساندو: "من خلال قرار المحكمة الدستورية، مهدنا الطريق أمام المواطنين ليتمكنوا من اختيار برلمان جديد يخدم مصالح الوطن والشعب".

وأضافت: "السلطة الآن في أيدي الشعب... أثق في أن مواطنينا سيختارون الطريق الصحيح لإنشاء دولة متطورة وديمقراطية حيث يمكن لهم أن يعيشوا في سلام ورفاهية".

وصوت برلمان مولدوفا في مارس الماضي إعلان حالة الطوارئ 60 يوما لمكافحة ارتفاع إصابات كورونا، التي منعت رئيسة البلاد من الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفازت ساندو في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر العام الماضي، على الرئيس السابق إيغور دودون، وركزت حملتها الانتخابية على وعود بمناهضة الفساد ودعم الديمقراطية.

وتأمل الرئيسة الحالية للبلاد، أن تؤدي انتخابات يوليو المقبلة إلى تحقيقها أغلبية برلمانية.

المصدر: "أ ب"