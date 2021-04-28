رئيس الوزراء الهندي: أجريت مكالمة رائعة مع بوتين

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنتائج المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.

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وكتب مودي على صفحته في "تويتر": "أجريت اليوم مكالمة رائعة مع صديقي فلاديمير بوتين. لقد ناقشنا تطور الأوضاع الخاصة بكوفيد-19، وشكرت الرئيس بوتين على الدعم والمساعدة التي تقدمها روسيا للهند في مكافحة الجائحة".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الهندية إن الزعيمين أشادا بمواصلة التعاون بين بلديهما في مجال مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن الرئيس الروسي رحب بموافقة الهند على الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، مع إشارة الجانبين إلى أن اللقاح الروسي سيتم إنتاجه في الأراضي الهندية لاستخدامه في البلدين ودول أخرى.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 22 طنا من مستلزمات مكافحة كورونا ستصل اليوم الأربعاء من روسيا إلى الهند، بينها معدات لتوليد الأكسيجين وأجهزة للتنفس الاصطناعي وأدوية.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلتها وفقا للإحصاءات الأخيرة، 17,9 مليون حالة.

المصدر: "نوفوستي"