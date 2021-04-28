سفير إيران: لم نتاقش في مقر الخارجية الروسية ملف التسريبات الصوتية لظريف

أجرى السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي اليوم الأربعاء، مشاورات في مقر وزارة الخارجية الروسية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو استقبل السفير الإيراني، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا بشكل مفصل آرائهما إزاء المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في منطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز.

وصرح جلالي للصحفيين في أعقاب الاجتماع بأن مشاوراته اليوم لم تتطرق إلى ملف تسريب التسجيل الصوتي المثير للجدل الذي حمل فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو المسؤولية عن محاولة تقويض الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال السفير الإيراني ردا على سؤال عما إذا كان قد ناقش هذه المسألة اليوم: "لا، ناقشنا أمورنا العادية".

ورجح جلالي أن تبدأ إيران في غضون الشهر القادم بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في أراضيها، بالتعاون مع موسكو، بموجب اتفاقية أبرمت بين الدولتين في يناير الماضي.

المصدر: RT + نوفوستي