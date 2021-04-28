بعد دونباس.. الرئيس الأوكراني يعرض على بوتين لقاءه في الفاتيكان

طرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مبادرة جديدة بشأن إمكانية عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هذه المرة في الفاتيكان.

ورجح زيلينسكي في رسالة نشرتها أمس الثلاثاء صحيفة la Repubblica الإيطالية أن الفاتيكان قد يشكل "المكان الأمثل" لإجراء حوار مع روسيا بشأن إحلال السلام في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكراينا، وذلك ردا على سؤال عن إمكانية عقد لقاء بينه وبوتين هناك.

وأشار زيلينسكي إلى أن الفاتيكان يحظى بسمعة أخلاقية عالمية لكونه يتوخى الحياد ويتمتع بثقة جميع الأطراف، ما يساعده في كثير من الحالات على أداء دور الوسيط النزيه من أجل تسوية النزاعات بين الدول وضمان التنمية السلمية.

وتابع أن الفاتيكان يختلف عن اللاعبين الدوليين الآخرين ولا يزال قوة أخلاقية استثنائية بعيدا عن أي انحياز ولا يملك أي مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن قناعته بأن لقاءه مع بوتين سيعقد، مبديا تطلعه إلى إجراء هذه القمة "في مكان يعد رمزا للسلام والحوار".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن موسكو والفاتيكان لم يتلقيا حتى الآن أي طلبات رسمية بشأن إمكانية عقد مثل هذا اللقاء، قائلا إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين مستعدا للذهاب إلى أي دولة للقاء زيلينسكي.

وذكر بيسكوف بتصريحات بوتين السابقة بأن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني ولذلك ليست الجهة التي يتبغي لحكومة كييف مناقشة مسائل السلام في دونباس معها.

وتابع أن كلام زيلينسكي عن رغبته في مناقشة إحلال السلام مع بوتين إعلان جيد لكن روسيا وأوكرانيا لم تكونا في حالة حرب، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين الدولتين نتيجة للنزاع في دونباس.

وكان زيلينسكي قد تقدم في وقت سابق من الشهر الجاري إلى بوتين باقتراح لعقد لقاء في أي مكان بمنطقة دونباس.

ورفض الرئيس الروسي هذه المبادرة، موضحا أنه إذا كان زيلينسكي يرغب في مناقشة التسوية في دونباس فيتعين عليه أولا بحث هذه المسائل مع سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا وليس مع دولة ثالثة.

في الوقت نفسه، أبدى بوتين استعداده لاستقبال زيلينسكي في موسكو بأي وقت يلائمه لمناقشة تحسين العلاقات بين الدولتين.

المصدر: la Repubblica + إنترفاكس