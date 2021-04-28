روحاني: كان من المقرر بث قسم من مقابلة ظريف والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، إنه كان من المقرر بث قسم من مقابلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي سربت، والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين.

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واعتبر روحاني أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية"، مشيرا إلى أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، داعيا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.

وأكد روحاني أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.

ولفت روحاني إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أدركت أنه لا خيار أمامها سوى التسليم أمام حق إيران في رفع العقوبات، معتبرا أن رفع العقوبات يتم عبر الوحدة والانسجام وليس عبر التفرقة وعرقلة المفاوضات.

ودعا روحاني السلطة القضائية والبرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التعامل بهدوء وصبر مع الملف المسرب، "فالبلاد تعيش ظروفا صعبة والعدو يسعى إلى بث الخلاف في إيران"، مشيرا إلى أن "بعض ما جاء في التسجيل يمثل وجهة النظر الشخصية لظريف وليس وجهة نظر الحكومة".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "إسرائيل والدول الرجعية والولايات المتحدة لن تحقق أهدافها في إيران".

المصدر: RT

عمر هواش- طهران