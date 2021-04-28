زلزال قوي يضرب ولاية أسام الهندية

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 6,2 درجة بمقياس ريختر ضرب ولاية أسام الهندية اليوم الأربعاء، مضيفا أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء فإن الزلزال بلغت شدته 6 درجات ووقع على عمق 29 كيلومترا عند الساعة 02,21 بتوقيت غرينتش، مضيفا أن احتمال وقوع ضحايا ضئيل.

وحدد مركز الهزة في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان.

وقال سكان في غواهاتي، عاصمة الولاية، على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب، إن الزلزال هز مباني وخلف الكثير من الشقوق في الجدران. وأضافوا أنهم شعروا أيضا بعدة هزات ارتدادية.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Assam, India 41 min ago pic.twitter.com/WQyStEPrcE — EMSC (@LastQuake) April 28, 2021

A building in #Nagaon leans on an adjoining structure after the #AssamQuake

(Some claim it was built this way. If so, the engineer deserves recognition for our very own Leaning Tower) pic.twitter.com/YmpZZz8XXR — sushmita goswami (@sushmitagoswami) April 28, 2021

امصدر: وكالات