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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
الصين تبلغ عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين يوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في الـ27 من أبريل، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 17 حالة من 14 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات COVID-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 90622 حالة، في حين أن عدد الوفيات لم يتغير ويستقر عند 4636.

المصدر: رويترز

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