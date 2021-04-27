إصابة جنديين روسيين بانفجار لغم في قره باغ

اصطدمت عربة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية بلغم مضاد للدبابات في إقليم قره باغ، ما أدى إلى جرح عسكريين روسيين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".

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ونقلت "سبوتنيك" عن مسؤول بأجهزة الطوارئ بجمهورية قره باغ غير المعترف بها قوله إن أعمال البحث عن بقايا القتلى والتي كان من المقرر إجراؤها في منطقة فضولي (التي عادت تحت سيطرة أذربيجان بعد وقف إكطلاق النار في قره باغ في نوفمبر 2020)، تم تعليقها بسبب الحادث.

فيما أفادت وكالة الأنباء الأرمنية أن العسكريين المصابين تم نقلهما إلى مركز طبي ولا شيء يهدد حياتهما.

المصدر: "نوفوستي"