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نائب إيراني يلوح بـ"إقالة حتمية" لظريف

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نائب إيراني يلوح بـ
AFP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحضر إحدى الجلسات البرلمانية (صورة أرشيفية)
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دعا النائب في البرلمان الإيراني حسین حق وردي اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته من تلقاء نفسه أو مواجهة "إقالة حتمية" بعد استجوابه في البرلمان.

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وقال حق وردي: من الأفضل لظريف تحكيم العقل والاستقالة من تلقاء نفسه، لأن البرلمان سيستدعيه للاستجواب وستكون إقالته حتمية".

وفي وقت سابق اليوم ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی أن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

وأضاف المتحدث أن الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.

المصدر: RT

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