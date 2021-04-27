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الصين.. تسرب نفطي في البحر الأصفر

مال وأعمال

الصين.. تسرب نفطي في البحر الأصفر
Reuters DANE RHYS
تسرب نفطي
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أفادت إدارة السلامة البحرية في إقليم شاندونغ الصيني، اليوم الثلاثاء بأن ناقلة النفط "إيه سيمفوني"، التي تنقل نحو مليون برميل، سربت نفطا في البحر الأصفر.

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وأوضحت الشركة التي تدير ناقلة النفط، جودوود شيب مندجمنت، أن الناقلة اصطدمت بسفينة البضائع الصب "سي جاستيس" عندما كانت الناقلة راسية في تشينغداو.

وأشارت إلى أن كمية من النفط تسربت في المحيط وجميع أفراد الطاقم بخير ولم تحدث إصابات، كما أظهرت بيانات متابعة السفن على ريفينيتيف أيكون، أن الناقلة شوهدت لآخر مرة قرب ميناء تشينغداو.

المصدر: "رويترز"

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