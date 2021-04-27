الكرملين يحدد لكييف الخطوة الوحيدة لحل الأزمة في دونباس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين على قناعة بأن الخطوة الصحيحة الوحيدة لسلطات كييف، تكمن في إجراء حوار مباشر مع جمهوريتي دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأضاف بيسكوف، ردا سؤال حول هل بدأت الاتصالات بين الكرملين والرئاسة الأوكرانية، للتحضير للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي: "روسيا ليست طرفا في هذا النزاع في دونباس، ونحن على قناعة بأن الخطوة الصحيحة الوحيدة للتسوية، يمكن أن تكون تنفيذ بنود اتفاقات مينسك".

وشدد بيسكوف على ضرورة، دخول سلطات كييف في حوار مباشر مع ممثلي وقادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا.

المصدر: نوفوستي