شويغو: نراقب اللواء 53 الأمريكي وتحركات الناتو في أوروبا

قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن روسيا تراقب عن كثب وتتابع باهتمام سير عملية نقل ونشر قوات الناتو في أوروبا، في إطار مناورات Defender Europe، التي ينفذها الحلف.

وأضاف الوزير شويغو، خلال جلسة مجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشنبه اليوم: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونتابع سير عملية نقل ونشر قوات الناتو في أوروبا ضمن مناورات Defender Europe. وخلال ذلك، نراقب نقل لواء المشاة 53 التابع للفرقة 29 من الحرس الوطني الأمريكي، الذي وصل أول أمس إلى ميناء دوريس الألباني".

وأشار الوزير، إلى أنه تم مع هذا اللواء، نقل 750 قطعة من المعدات العسكرية إلى أوروبا.

يشار إلى أن DEFENDER Europe، هي مناورة سنوية مشتركة متعددة الجنسيات للناتو، بقيادة الولايات المتحدة. وهي وفقا لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا، "تهدف إلى زيادة الاستعداد الاستراتيجي والعملياتي والتفاعل بين الولايات المتحدة والحلفاء وشركاء الناتو".

المصدر: نوفوستي