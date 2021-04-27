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المجلس العسكري الحاكم في تشاد يحظر التظاهرات

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المجلس العسكري الحاكم في تشاد يحظر التظاهرات
Reuters
تشاد
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حظر العسكريون الحاكمون في تشاد تظاهرات المعارضة والمجتمع المدني المقررة اليوم الثلاثاء احتجاجا على "الانقلاب" الذي نفذه المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي.

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وجاء في مرسوم صدر عن وزارة الأمن العام، أمس الاثنين، أن "كل المسيرات أو التظاهرات، أيا كانت تسميتها، التي لم تحصل على موافقة مسبقة ومن شأنها أن تبلبل النظام العام، تحظر بشكل قاطع في مجمل الأراضي الوطنية".

ودعت عدة أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني إلى تظاهرات الثلاثاء ضد المجلس العسكري المؤقت الذي يقوده نجل الرئيس السابق، محمد إدريس ديبي.

وطلب "الوفاق التشادي لحقوق الإنسان" الاثنين من ناشطيه "الخروج بشكل حاشد" للتظاهر ضد المجلس العسكري الذي وصفه بأنه "هيئة غير قانونية وغير شرعية".

المصدر: أ ف ب

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