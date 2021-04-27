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رجال شرطة بولاية كولورادو كسروا ذراع امرأة عجوز تعاني من الخرف وتباهوا بفعلتهم

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كسر ضباط شرطة في ولاية كولورادو الأمريكية ذراع جدة تبلغ من العمر 73 عاما وضحكوا بأصوات عالية أثناء مشاهدتهم للقطات من الكاميرا المثبتة بالسترة.

اللافت أن السيدة المسنة في تلك اللحظة كانت تجلس خلف القضبان على بعد أمتار من رجال الشرطة وهي مقيدة اليدين.

ويفيد محامي هذه الجدة وتدعى كارين غارنر بأن موكلته تعاني من خرف  الشيخوخة.

وكانت هذه السيدة المسنة قد مضت صيف العام الماضي للتسوق في سوبر ماركت. وهناك نسيت دفع مبلغ 13.88 دولار، وبناء على طلب موظف المحل أعادت البضاعه، إلا أن أصحاب السوق ذهبوا إلى الشرطة وأبلغوا عن المخالفة.

ولاحقا صادفت دورية للشرطة الجدة وهي تقطف الزهور البرية أثناء عودتها إلى المنزل، وقاموا باعتقالها بطريقة خشنة تسببت في كسر ذراعها ورضوض في كتفها.

وبالمحصلة فتح مكتب المدعي العام المحلي قضية جنائية ضد رجال الشرطة.

المصدر:LIFE SHOT

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