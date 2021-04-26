البرازيل توافق على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت السلطات البرازيلية الاثنين أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي آمن، وأصدرت موافقتها الرسمية على إطلاقه تجاريا في البلاد.

وأشارت وزارة العلوم البرازيلية إلى أن "اللجنة الفنية الوطنية للسلامة الحيوية (سيتيبيو) التابعة للوزارة وافقت على الإطلاق التجاري للقاح".

وأوضحت، أن "القرار اتخذ بعد طلب إضافي من مختبر (كوميكا)، الذي يخطط لإنتاج هذا اللقاح في البرازيل، وعقب تحليل بيانات السلامة الحيوية لـ"سبوتنيك V"، وكذلك طرق الحصول على سلالات من الفيروسات الغدية وخرائط البلازما التي يتكون منها اللقاح، لإصدار الإذن".

وأشار منسق الأمانة التنفيذية للجنة السلامة الفنية، روبنز خوسيه دو ناسيمنتو، إلى أن "تقييم الأمن الحيوي الصادر للإنتاج التجاري سيسمح لمنظم الصحة الوطنية بالنظر في طلبات استيراد هذا اللقاح".

وتمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 60 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي حوالي 3 مليارات شخص.

ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون، إذ بلغت فعالية اللقاح 97.6%، بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" وصندوق الاستثمار الروسي المباشر ومركز أبحاث "غاماليا".

المصدر: "نوفوستي"