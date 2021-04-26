اعتقال ألماني بعد هجوم عنصري استهدف لاجئا سوريا

أعلن مسؤولون ألمان أن السلطات اعتقلت مواطنا عمره 39 عاما على صلة بهجوم عنصري استهدف لاجئا سوريا في مدينة إرفورت شرقي البلاد.

ووصف بودو راميلو حاكم ولاية "تورينغن" حيث تقع مدينة إرفورت الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في أحد قطارات "الترام" بالمدينة، بأنه "مثير للاشمئزاز".

وكتب على "تويتر": "تم إلقاء القبض على الجاني... شخص جبان، قوي وعدواني ضد شخص أعزل".

Am Wochenende beleidigte ein 39-jähriger Deutscher einen 17-jährigen Syrer rassistisch und trat kurz danach brutal auf ihn ein.



Dem Täter gelang zunächst die Flucht, doch durch die am Tatort gewonnenen Zeugenhinweise, konnten wir den polizeibekannten Mann zeitnah identifizieren. — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) April 26, 2021



وقام أحد الأشخاص بتوثيق الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الفيديو رجلا يقف فوق الضحية الجالس، ويهينه بشكل متكرر ويبصق عليه، ثم يركله في وجهه.

من جهتها، قالت شرطة إرفورت إن "الضحية البالغ 17 عاما سوري الجنسية، وأصيب بجروح طفيفة جراء الهجوم الذي أتبعه شجار شفهي".

وقالت جماعات مناهضة للعنصرية، إن "ولاية تورينغن شهدت 102 حالة عنف وتطرف العام الماضي".

المصدر: "أ ب"