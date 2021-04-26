قالیباف: لن نسمح بأن يتم ظلم قاسم سليماني

قال رئيس البرلمان الإيراني محمدباقر قالیباف "إننا لن نسمح بأن يتم ظلم قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عبر استغلال الفرصة لتحقيق أهداف سياسية وقلب الدور التاريخي الذي لعبه".

وفي تصريح ردا على ملف صوتي نسب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف وتطرق فيه إلى "سيطرة قاسم سليماني على الوزارة"، اعتبر قاليباف أن "براعة الحاج قاسم وشجاعته غزت الساحات وفتحت السبل الدبلوماسية، ولا شيء سوى السياسة أو السذاجة يمكن أن يخفي هذه الحقيقة الواضحة".

وأضاف: "الآن وبما أن الحاج قاسم ليس موجودا، لن نسمح أن يتم ظلمه عبر استغلال الفرصة لتحقيق أهداف سياسية وقلب الدور التاريخي الذي لعبه الشهيد سليماني رأسا على عقب".

عمر هواش- طهران

المصدر: RT