في خضم تأزم علاقاته مع موسكو.. الاتحاد الأوروبي يحث صربيا على الانضمام لأنظمة عقوباته

دعا المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، صربيا إلى الانخراط "بنشاط أكبر" في أنظمة العقوبات الأوروبة استعدادا للانضمام إلى التكتل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عقد بعد محادثاتهما في بروكسل اليوم الاثنين.

وقال بوريل: "ينبغي أن تشارك صربيا بنشاط أكبر في أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية، والتي تعد أحد عناصر تقارب سياساتنا الخارجية في إطار عملية انضمام (صربيا) إلى الاتحاد الأوروبي".

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يأتي هذا التصريح على خلفية الأزمة الدبلوماسية السياسية التي أصابت العلاقات بين الاتحاد الأوروبية وروسيا بسبب طرد بعض دول التكتل دبلوماسيين روس وفرض بروكسل بالاشتراك مع واشنطن عدة جولات من العقوبات على موسكو بحجج مختلفة، بينها مزاعم انتهاك حقوق الإنسان والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي مزاعم ترفضها روسيا بشكل قاطع.

ولا تخفي بلغراد رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن قادتها بمن فيهم فوتشيتش نفسه، أكدوا مرار أن صربيا لن تكون أبدا عضوا في الناتو أو حلف عسكري آخر، كما أنها لن تفرض عقوبات ضد روسيا، حتى تحت الضغط.

المصدر: وكالات