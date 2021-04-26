3 مغاربة يعبرون سباحة إلى مدينة سبتة

تمكنت وحدة الإنقاذ المتنقلة بسبتة، أمس الأحد، من إنقاذ 3 شبان مغاربة حاولوا العبور إلى سبتة سباحة بعد معاينتهم من طرف الحرس المدني الإسباني المرابط قرب المنطقة الحدودية البحرية.

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وكشف موقع "ألفارو دي سيوتا" المحلي، أن أحد الشبان الثلاثة نقل إلى المستشفى الجامعي بالمدينة بعد معاينة انخفاض شديد في درجة حرارة جسمه، فيما قدمت إسعافات أولية وبطانيات حرارية لرفيقيه قبل أن ينقلا بدورهما إلى عيادة "لوما كولمينار".

وأضاف المصدر الإعلامي أن هؤلاء الشبان سيتم إخضاعهم لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، وفق ما هو معمول به من بروتوكول صحي مع مختلف الحالات الوافدة على المدينة، قبل اجتياز فترة الحجر الصحي.

وأوضح أن 5 أشخاص في المجموع حاولوا الوصول إلى سبتة، يومي السبت والأحد الماضيين، عن طريق استخدام الطريق البحري سباحة في مغامرات خطرة للهجرة غير الشرعية، وذلك على الرغم من الظروف المناخية الصعبة.

المصدر: هسبريس