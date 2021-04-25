بنغلاديش تغلق حدودها مع الهند أسبوعين على خلفية كورونا

أعلنت بنغلاديش إغلاق حدودها مع الهند اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوعين، على خلفية الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند.

وقال وزير الخارجية البنغالي آيه كيه عبد المؤمن: "نعلن إغلاق حدودنا البرية مع الهند أمام حركة المواطنين في الوقت الحالي، وتستثني من ذلك شاحنات نقل البضائع".

وأضاف: "القرار اتخذ على ضوء الزيادة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في الهند".

ويأتي إغلاق الحدود البرية بين البلدين بعد تعليق حركة الطيران بينهما منذ 14 أبريل الجاري.

وسجلت بنغلاديش إجمالي إصابات مؤكدة بكورونا بلغ 745 ألفا و322 حالة، وأكثر من 11 ألف وفاة.

المصدر: RT + وكالات