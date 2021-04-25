غانتس يطالب بتعيينه وزيرا دائما للعدل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه سيطالب بتعيينه وزيرا للعدل بأمر من المحكمة العليا للحكومة، يقضي بتعيين وزير عدل دائم في غضون 48 ساعة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غانتس: "في اجتماع الحكومة سوف أطالب بتعييني وزيرا دائما للعدل من أجل مواصلة الحفاظ على الديمقراطية ووفقا للاتفاق الموقع مع الليكود".

وأضاف: "لن أعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى موطئ قدم".

وتابع قائلا: "لسنا بحاجة إلى 48 ساعة لذلك، يمكننا إجراء استفتاء في غضون 48 دقيقة ووقف انتهاك سيادة القانون".

المصدر: وكالات